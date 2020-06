Tra le notizie più importanti dell'ultimo periodo in casa Napoli c'è sicuramente quella del rinnovo di Dries Mertens. L'attaccante belga indosserà ancora la maglia azzurra, per la firma sul contratto è solo questione di giorni.



Intanto dal Belgio sbuca un retroscena. Ne parla Kristof Terreur, giornalista del quotidiano belga HLN, a BBC Radio 5 Live:



"A gennaio bussò il Chelsea per avere Mertens. Si era quasi convinto ad accettare. Però quando ti trovi in una squadra del sud Italia, sei ben pagato e sei considerato un dio, perché dovresti andare via? In Premier League sarebbe arrivato come un signor nessuno, mentre in Italia è una star".