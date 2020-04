Scrive Gazzetta: "Come se le parti avessero approfittato dello stop per rifletterci. Ma certi silenzi pesavano. Da un lato Mertens ha ancora l’ambizione di puntare a traguardi importanti e vuol capire se il Napoli sta costruendo per la prossima stagione una squadra che punti in alto. Dall’altra parte il club ha bisogno di risposte concrete per capire su chi può contare e ripartire con idee più precise su come muoversi sul mercato. Come dire che, al di là degli interrogativi su come e se sarà conclusa questa stagione, il tempo stringe. L’attaccante belga è incalzato da vari club. A cominciare dall’Inter, senza dimenticare gli inglesi del Chelsea e i francesi del Monaco. Non crediamo che si tratti però di una scelta solo economica, piuttosto di motivazioni. Dries sa che nei prossimi due anni guadagnerà cifre rilevanti: deve scegliere dove vorrà farlo, visto che ormai è svincolato"