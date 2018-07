Si fa più complicata del previsto la caccia del Napoli a Stefan Lainer, terzino destro dell'RB Salisburgo individuato come erede di Christian Maggio. Nelle scorse settimane il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, aveva annunciato l'arrivo del classe '92 come molto vicino ("Prendo Lainer"), salvo poi scontrarsi con le richieste del club austriaco, non intenzionato a concedere sconti rispetto ai 15 milioni di euro chiesti fin dall'inizio della trattativa.



'È INCEDIBILE' - A confermare la posizione del Salisburgo ci ha pensato il suo direttore sportivo, Cristoph Freund: "Lainer non è trasferibile. Capiamo benissimo che per Stefan è un'occasione forse unica per la sua carriera, ma anche per noi è una situazione speciale dovere fare a meno di lui. In questo momento non è trasferibile: per noi è praticamente impossibile trovare un sostituto di Lainer".