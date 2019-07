Amadou, nuovo centrocampista della, saluta ilcon un post su Instagram: "Tutte le avventure hanno un inizio ed una fine e per me è arrivato il momento dei saluti. Ho trascorso 3 anni intensi e bellissimi fatti di battaglie, gioie e sconfitte. Tutto rimarrà scolpito nella mia mente. Voglio ringraziare il popolo napoletano per avermi accolto e fatto sentire un napoletano vero. Ringrazio la società, tutto lo staff ed il presidente per avermi dato la possibilità di giocare in questa splendida città ed in questo Club. Arrivederci Napoli".