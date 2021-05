Kaio Jorge sta per chiudere la propria avventura al Santos e nel calcio brasiliano. Questo è quanto emerso dalla conferenza stampa a cui ha preso parte Andres Rueda, presidente del club paulista. "Sia il giocatore che la famiglia sono giunti alla conclusione che sia arrivato il momento di andare in Europa. E la situazione è semplice: o ci arriva una proposta e va in quella direzione o noi saremo ben contenti di continuare a negoziare il rinnovo con lui".​ Sull'attaccante classe 2002, secondo Transfermarkt, ci sono Atletico Madrid, Napoli e Lazio.