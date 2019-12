Gradita visita questa mattina al Centro Tecnico del Napoli.



Le squadre del Settore Giovanile e Femminile azzurre sono state accolte dal tecnico Gennaro Gattuso e il Vice Presidente Edo De Laurentiis per lo scambio di auguri e i doni di Natale.



AI GENITORI - "I giovani sono una componente importante nel calcio - ha detto Gattuso - e mi rivolgo soprattutto ai genitori affinché lascino liberi questi ragazzi di potersi esprimere e divertire senza pressioni, per poter crescere".



AI RAGAZZI - "A voi ragazzi dico che dovete credere in ciò che fate con grande passione e tanta disciplina. Lavorate, lavorate e lavorate e poi alla fine tirerete le somme. Vi auguro Buon Natale e spero di poter vedere qualcuno di voi tra qualche anno su campi di alto livello".



IL CALCIO FEMMINILE - "Per ciò che riguarda il calcio femminile sono contento che abbia finalmente il proprio spazio, è una conquista e credo che questo possa diventare un mondo importante. Le donne sono una componente fondamentale anche per noi uomini".



Poi il saluto di Edo De Laurentiis:



"Il Natale è un periodo pieno di gioia, serenità e calore. Sono felice di vedere tanti bambini e giovani qui nel nostro Centro Sportivo e invito tutti voi a seguire l'allenamento della squadra come regalo che il mister ha voluto fare per trascorrere insieme questa giornata"