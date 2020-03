Uno degli argomenti più discussi dell'ultimo periodo riguarda la ripresa degli allenamenti previsti dal Napoli. A quanto pare sembrano essere rimandati, ma della situazione ha parlato il Sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



LA RIPRESA - "Considerando il momento e la gravità della situazione, sarebbe meglio rimandare la ripresa degli allenamenti. Non è neanche semplice controllare tutto il territorio, non vorrei mai che qualche tifoso potesse pensare di recarsi al Centro Sportivo. Ora bisogna mettere da parte ogni attività che può essere rimandata".



I LAVORI - "Ho sentito un dirigente del Napoli affinché si assicurassero i lavori di manutenzione della struttura, che possono essere effettuati. Da parte mia, per assicurare una presenza minima ed indispensabile, vorrei evitare un aggravio del numero di membri delle forze dell’ordine che dovrebbero stare nei pressi del centro sportivo“.