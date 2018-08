Antonio Amente, sindaco di Melito, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV: “Contro il Milan sapevo che il Napoli avrebbe rimontato, infatti nell’intervallo ho mandato un messaggio al presidente De Laurentiis dicendogli di stare tranquillo perché gli azzurri avrebbero vinto 3-2. Questione centro sportivo e stadio a Melito? Confermo le percentuali per la realizzazione, per lo stadio la questione però è in stand-by. Io porterò in consiglio comunale la mie dichiarazioni per la realizzazione del centro sportivo, sono sicuro che il 13 chiuderemo questo accordo. Cosa manca? Solo una questione burocratica, manca solo l’accordo definitivo con i proprietari dei terreni dove sorgerà il nuovo centro sportivo"

Poi aggiunge: “Non riesco a capire l’atteggiamento di de Magistris. Il presidente De Laurentiis ci ha preso dalla C e ci ha portato tra le prime 20 squadre d’Europa, mi auguro che il Napoli prenda il Liverpool per ribaltare il 5-0 dell’amichevole estiva".

"De Laurentiis è molto determinato, mi ha detto che vuole realizzare un centro sportivo in stile Manchester City. Sarà più piccolo rispetto a quello inglese ma avrà 12 campi di calcio, sarà una rivoluzione sportiva. Questione trasporti? Il centro sportivo sarà collegato con tre metropolitane e due imbocchi di Asse Mediano. I tecnici verranno con me alla Film Auro per parlare con De Laurentiis. Il presidente vuole realizzare lo stadio, è molto determinato ma non sappiamo se sorgerà a Melito".

Sulle parole dell'assessore Borriello: “L’assessore dovrebbe interessarsi ai problemi di Napoli che versa in condizioni pietose. Inutile parlare della speculazione a Melito, la città di Napoli non merita un assessore ed un sindaco del genere. Pensino a guardare in casa loro”.