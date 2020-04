Secondo Tuttosport, l'ipotesi di un passaggio di Icardi al Napoli passa dall'arrivo di Milik alla Juve: "Già perché sussiste anche l’ipotesi che sia proprio l’attaccante argentino a “liberare” il polacco. Ipotesi che pare gradualmente poter prender concretezza anche a dispetto del recente (giusto un anno fa) secco rifiuto di Maurito all’ipotesi di trasferirsi presso la società di Aurelio De Laurentiis. Ragionando con Maurizio Sarri e osservando lo sviluppo della situazione, però, Paratici ha negli ultimi mesi realizzato che Milik sarebbe ancor più azzeccato per il progetto tattico: l’attaccante ha già avuto modo di lavorare con Sarri al Napoli, facendosi stimare parecchio e conquistando la fiducia del tecnico. Per caratteristiche sarebbe la perfetta spalla di Cristiano Ronaldo: un po’ uomo d’area e un po’ di sacrificio, garantirebbe supporto ma anche densità nel centrattacco. Allettanti e stimolanti anche i risvolti economici: ingaggio più contenuto rispetto a quello di Icardi (nel caso dell’ex interista si parte a ragionare dai 7 milioni che prenderebbe al Psg). Anche con il Napoli i margini di trattativa non sono pochi visto che nell’operazione si potrebbero inserire contropartite tecniche in grado di garantire plusvalenze, come Federico Bernardeschi o Cristian Romero. Vien da sé, però, che il Napoli abbia il problema di sostituire degnamente Milik. E proprio Icardi può rappresentare la chiave di volta di tutta l’impalcatura".