Redazione Calciomercato

Napoli, il sospetto dell'agente di Di Lorenzo: "Calzona si è prestato a un gioco...". A cosa si riferisce

16 minuti fa



Il caso Giovanni Di Lorenzo sta dividendo l'ambiente Napoli. I campioni d'Italia 2022/2023 hanno disputato una pessima stagione, alla fine della quale non sono riusciti a qualificarsi per i piazzamenti europei. Il capitano azzurro è stato uno dei peggiori durante tutta la stagione ed è stato criticato aspramente dalla propria tifoseria. La contestazione contro l'ex Empoli si è sollevata soprattutto durante l'ultima partita di campionato, contro il Lecce, quando, sostituito da Calzona al minuto 85, è stato bersagliato da numerosi fischi al Maradona.



IL SOSPETTO - Il fatto, secondo l'agente del giocatore Mario Giuffredi, ha spinto il giocatore a chiedere la cessione, considerato ormai chiuso il suo ciclo con il Napoli. In diverse interviste recenti, il procuratore è stato chiaro e ha ribadito la volontà del suo assistito di cambiare area. Inoltre, ha anche sollevato degli interrogativi e dei sospetti. "Di Lorenzo non è mai stato sostituito quest’anno. Mi chiedo come mai a tre minuti dalla fine della partita viene sostituito un giocatore, il giorno dopo che era stato detto che volesse lasciare Napoli. O lo ha voluto Calzona o lo ha voluto qualcun altro. Per me l’allenatore si è prestato al gioco di qualcuno. Calzona si è prestato a determinate situazioni. Perché non c’è un’altra spiegazione, non è mai stato sostituito e viene sostituito a tre minuti dalla fine, dopo la notizia della sua volontà di voler andare via". Il Napoli ha risposto, via social, a Giuffredi, ribadendo l'incedibilità del giocatore che ha un contratto col club che ha intenzione di farlo rispettare fino alla fine.