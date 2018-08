Dopo le parole di ieri del presidente De Laurentiis, oggi anche Christophe Galtier, tecnico del Lille, ha di fatto annunciato il passaggio di Kevin Malcuit al Napoli.



Queste le sue parole: "La società, dopo una incontro, mi ha informato che Malcuit sarebbe andato a giocare in un altro club. Ovviamente sono felice per lui, che in pochi anni è arrivato a giocare in un campionato come quello di Serie A. Ora ovviamente bisognerà capire come sostituirlo".