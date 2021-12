La situazione di Lorenzo Insigne è sempre più complicata. Il contratto del capitano del Napoli scadrà a giugno, manca sempre meno e di rinnovo ad oggi non c'è neanche l'ombra.



Per Insigne è nata l'opportunità americana, il Toronto inizia a pressare per riuscire a portare il giocatore in Mls anticipatamente offrendo 7 milioni a stagione per quattro anni: un totale di 28 milioni netti. Il Napoli, dalla sua, non sembra avere intenzione di liberare Insigne a gennaio e dal Canada hanno capito che probabilmente non basterà un'offerta importante per far vacillare De Laurentiis. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.