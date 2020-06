Quattro giorni dopo, è ancora l'hotel Britannique ad ospitare il Napoli. Come accaduto prima della gara contro l'Inter, i calciatori azzurri dormiranno nella struttura di Corso Vittorio Emanuele. Domattina, invece, è in programma la partenza per Roma, dove alle 21.00 si disputerà la finale di Coppa Italia contro la Juve. All'arrivo in albergo, alcuni tifosi hanno gridato a Lorenzo Insigne: "Portaci la Coppa!". Il capitano ha risposto con un segno di approvazione e un sorriso.