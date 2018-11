De Laurentiis ha promesso un grande colpo in attacco a Carlo Ancelotti. In caso di mancato arrivo di Cavani - secondo Tuttosport - partirà l'assalto a Ciro Immobile. I rapporti tra De Laurentiis i suoi agenti Moggi-Sommella sono migliorati e il bomber sarebbe l’ideale per il tipo di gioco di Ancelotti