Con gli obiettivi Champions e Coppa Italia già sfumati, una Juventus a distanza siderale in campionato e la sola Europa League come traguardo ancora raggiungibile, il Napoli si interroga su quello che non ha funzionato nelle ultime settimane e soprattutto inizia a valutare se esistano eventuali correttivi sul mercato. La crisi del gol che ha colpito recentemente la formazione di Carlo Ancelotti, a secco per quattro volte nelle ultime sei partite ufficiali, è un fatto conclamato e una delle priorità per la prossima stagione è individuare un calciatore alternativo a Milik nel ruolo di centravanti.



PISTE ITALIANE - Col futuro di Dries Mertens tutto da scrivere, visto che in Cina non mancano gli estimatori pronti a fare ponti d'oro per il belga, secondo il quotidiano Il Mattino sono due i nomi che il Napoli sta seguendo con particolare attenzione. Ciro Immobile e Andrea Belotti sono calciatori particolari graditi al tecnico azzurro e, seppur con caratteristiche differenti, sono considerati profili ideali nell'attuale sistema di gioco. Il primo è legato alla Lazio fino a giugno 2023, ma potrebbe essere sacrificato in caso di mancato raggiungimento della Champions League, mentre il granata è legato a Cairo fino al 2021 e, dopo due annate non semplici, potrebbe pensare di rilanciare altrove la propria carriera.