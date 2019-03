Come racconta Repubblica, seppur parzialmente, ritorna il grande pubblico allo stadio San Paolo. Saranno 35 mila i tifosi attesi a Fuorigrotta per il match contro il Salisburgo: non proprio il sold out che qualcuno invocava a gran voce ma comunque una buona cornice per la sfida contro gli austriaci. Curva B piena, è necessario mettere da parte la contestazione nei confronti del presidente De Laurentiis e sostenere la squadra.