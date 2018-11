Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato ritornerà domenica 25 novembre con Napoli-Chievo, 13esima giornata di Serie A.



Al Centro Tecnico la giornata è stata caratterizzata dalla partita Napoli A-Napoli B, svoltasi sul campo 3, con gli azzurri presenti a Castelvolturno più gli elementi della squadra Primavera. La gara è terminata 5-2 con doppiette di Verdi e Callejon, gol di Younes e reti di Palmieri e Zedadka.



Differenziato per Luperto. Chiriches ha lavorato col pallone sul campo 1 proseguendo nella sua tabella di recupero personalizzata.



La squadra riprenderà gli allenamenti martedì.