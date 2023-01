Sconfitta ed eliminazione in Coppa Italia per il Napoli contro la Cremonese. Gli azzurri oggi sono tornati in campo per allenarsi. Ecco il report della seduta mattutina da Castel Volturno:



Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente si sono spostati in campo dove hanno svolto lavoro di forza, accelerazioni e seduta tattica. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto intera seduta in gruppo.