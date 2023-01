Il Napoli di Luciano Spalletti è in ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante il club partenopeo abbia diramato un comunicato ufficiale con il consueto report di allenamento, questa mattina, all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, il fantasista georgiano non si è allenato, dopo essere stato toccato duro nella sfida di ieri sera contro l'Inter, e al momento la sua presenza domenica pomeriggio, a Genova contro la Sampdoria, è in dubbio.