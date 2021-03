Lo scorso 24 gennaio è scoppiato il caos in casa Napoli con la panchina di Gattuso e la posizione di Cristiano Giuntoli che sono iniziate ad essere in forte dubbio. L'allenatore del Napoli è finito al centro delle polemiche per i risultati negativi e lo scarso rendimenti, invece il ds per diversi acquisti rivelatisi sbagliati.



Le acque si erano un po' calmate​ nelle ultime settimane ma ecco che il pareggio contro il Sassuolo rimette tutto in discussione. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera la coppia Giuntoli-Gattuso è nuovamente in bilico. In caso di passo falso contro il Bologna potrebbero arrivare fin da subito dei provvedimenti da parte del presidente De Laurentiis.