Dopo la gara d'andata al San Paolo, il Napoli dovrà affrontare gli ottavi di ritorno contro il Barcellona al Camp Nou. Il risultato parziale vede l'1-1 che momentaneamente favorisce gli spagnoli. Ci sono ancora 90 minuti da giocare e Gattuso e i suoi dovranno tentare l'impresa.



In caso di approdo alle Final Eight è deciso l'accoppiamento che vedrà protagonisti gli azzurri: sarà una tra Bayern Monaco e Chelsea (all'andata è terminata 0-3 per i tedeschi a Londra) la possibile avversaria del Napoli