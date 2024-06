Napoli, in chiusura il colpo Rafa Marin: cifre e dettagli. Cosa cambia per Buongiorno ed Hermoso

Redazione Calciomercato

Giovanni Manna e Antonio Conte rappresentano la speranza del Napoli di tornare competitivi ai massimi livelli per la Serie A. Pronunciare la parola Scudetto dopo aver chiuso l’ultima stagione al decimo posto può sembrare utopistico ma quando in panchina siede l’ex tecnico di Juventus e Inter risulta impossibile non ambire al massimo. A patto che vengano esaudite le richieste sul mercato per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza.