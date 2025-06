Getty Images

Napoli in chiusura per Vanja Milinkovivc-Savic dal Torino: le cifre

Arrivano novità importanti sulla porta del Napoli e riguardano Vanja Milinkovic-Savic. Il club partenopeo infatti avanza per chiudere il colpo e regalare un rinforzo tra i pali ad Antonio Conte. Come riportato da Matteo Moretto, l'operazione legata al portiere serbo del Torino è in chiusura per circa 18 milioni di euro.



LA CONCORRENZA - Decisivi i contatti frequenti, che nella giornata di oggi si sono intensificati per cercare di chiudere in tempi brevi: l’obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna è anticipare la concorrenza. Sul classe ’97 granata ci sono infatti anche il Manchester United e altri club europei, pronti a inserirsi nella corsa.