Nuovo affare in vista per il Napoli in questa sessione invernale. Si sta lavorando per la chiusura di uno scambio di portieri con la Fiorentina. Saluterà la Campania Salvatore Sirigu, arrivato in estate, mentre a fare il percorso inverso sarà Pierluigi Gollini, reduce da un'esperienza breve e sfortunata ai viola.



Lo riporta Sky Sport, secondo cui già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l'ok definitivo. L'ex Psg era stato accostato anche al Cagliari in questo mercato e aveva espresso il desiderio di giocare con una continuità maggiore rispetto a quella non avuta a Napoli. Ora si giocherà il posto con Terracciano. Per Gollini invece una nuova esperienza alla capolista, dove sarà la riserva di Meret.