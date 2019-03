Dopo il ritorno a casa, come racconta Tuttosport, David Ospina ha ricevuto la visita di Carlo Ancelotti ma anche di Nista e capitan Insigne: "Ieri pomeriggio è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande, dove era stato ricoverato alle 22,50 di domenica sera per una serie di accertamenti e visite specialistiche, dopo essersi scontrato in campo con Pussetto ed essere stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Paolo. La tac a cui era stato sottoposto è risultata negativa, a conferma che il portiere colombiano aveva sofferto in campo solo di una crisi vagale, risoltasi nel giro di poche ore. Ospina ieri sera si è infilato nel letto della sua casa, con il cerotto sulla fonte ed i 5 punti con i quali gli era stata suturata la ferita, circondato dall’affetto della moglie Jessica e dei suoi due figli. Il primo ad arrivare domenica nella clinica di Castelvolturno era stato il suo preparatore, Nista, poi nella giornata di ieri sono arrivati anche Ancelotti e il capitano Insigne. A Ospina sono stati consigliati alcuni giorni di riposo e non ha risposto alla convocazione della nazionale uruguagia: per le due sfide amichevoli della Colombia contro il Giappone e la Corea del Sud, il ct portoghese Queiroz ha chiamato AlvaroMontero del Deportes Tolima".