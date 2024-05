Napoli in fila per Vitor Roque del Barcellona

50 minuti fa



Nome nuovo per il mercato del Napoli in attacco. El Mundo Deportivo scrive che il club del presidente Aurelio De Laurentiis è in corsa per il prestito di Vitor Roque.



Il centravanti brasiliano classe 2005 è arrivato nello scorso mercato di gennaio al Barcellona, che ha investito 40 milioni di euro per acquistarlo dall'Athletico Paranaense e metterlo sotto contratto fino a giugno 2031.



Finora in questa seconda metà della stagione ha segnato 2 gol in 11 presenze nella Liga spagnola, per un totale di 276 minuti giocati. Sulle sue tracce ci sono anche Manchester United, Lione, Nizza, Betis e Siviglia.