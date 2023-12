Napoli e tutto il mondo del calcio italiano piangono per la scomparsa di Antonio Juliano (in foto con l'ex presidente Corrado Ferlaino nel 1998). L'ex calciatore e dirigente azzurro si è spento all'età di 80 anni.



Con la maglia del Napoli ha vinto la Coppa Italia per due volte nel 1962 e nel 1976. In Nazionale si è laureato campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Dopo aver giocato per tutti gli anni Sessanta e Settanta con ben 500 presenze, ha contribuito a portare in Serie A il campione argentino Diego Armando Maradona.