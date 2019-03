Il Mattino elenca i nomi che potrebbero lasciare: "Difficilmente resteranno Adam Ounas e Amadou Diawara. Dries Mertens se non firma il prolungamento (e difficilmente lo farà) non rimarrà. Ma c'è da sforbiciare anche altrove: Orestis Karnezis, Vlad Chiriches e uno tra Mario Rui e Faouzi Ghoulam. Se non entrambi. Simone Verdi non rientra nei piani del tecnico e neppure Roberto Inglese resterà"