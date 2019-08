Come riportano i colleghi di Sky: "Proprio il Napoli non molla Llorente e dopo un incontro di oggi, vedrà domani sera gli agenti, per discutere nel dettaglio il contratto, in attesa di conoscere il futuro di Icardi. L'agente di Hysaj ha trovato l'intesa con il Valencia: si tratta ora col Napoli per raggiungere l'accordo anche con il club azzurro sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di presenze e obiettivi di squadra (come la qualificazione in Champions)"