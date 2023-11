Il ko casalingo con l'Empoli ha fatto andare su tutte le furie il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Come riporta Sky, il numero uno azzurro era stato già nell'intervallo negli spogliatoi e poi ha disposto il silenzio stampa. Non ci saranno dunque parole né dai giocatori né dal contestato allenatore Rudi Garcia. Per il francese sono piovuti fischi al Maradona prima e dopo la gara e la sua posizione appare sempre più a rischio.