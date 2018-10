Secondo il Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly non vorrebbe saltare il match contro l’Udinese dopo esser rientrato in anticipo dal ritiro del Senegal per un affaticamento muscolare. Nel caso non ce la facesse, anche o se fosse risparmiato per la diffida (dopo c’è la Roma), a quel punto sarebbe Maksimovic a sostituirlo