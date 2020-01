La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione Amrabat: "Giuntoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa e sta provando a convincere il mediano del Verona sulla bontà del progetto Napoli. I dubbi del centrocampista della nazionale marocchina stanno complicando i piani del Napoli. Da Firenze è arrivata l’offerta che l’entourage di Amrabat sta prendendo in considerazione, ovvero, un contratto quadriennale da 1,8 milioni di euro a stagione con una clausola bassa. Il Napoli, invece, gli sottopone un accordo di cinque anni con lo stesso stipendio, ma con una clausola più alta, di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Ed è su quest’aspetto che il centrocampista marocchino non è d’accordo. La questione, al momento, è in stand by"