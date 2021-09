Ha parlato di serenità, al mettersi a disposizione della squadra e di Spalletti e di voler essere un esempio visto il suo ruolo di capitano.rispetto alle questioni di campo, main merito. Il clima di disgelo delle recenti settimane tra il suo agentee il presidenteha portato all', in vista della partita di Europa League di questa sera contro lo Spartak Mosca.e che conferma come l'atmosfera sia molto cambiata - in meglio - rispetto ai mesi passati. Il contratto di Insigne si approssima sempre di più alla sua scadenza naturale e,Un intendimento ribadito in occasione dell'incontro odierno all'Hotel Britanique di Napoli, col presidente De Laurentiis a fare gli onori di casa nei confronti della delegazione dello Spartak Mosca.- Non si può escludere che nelle prossime ore - al più tardi nei giorni a venire - l'argomento rinnovo possa divenire ancora più caldo e portare a significative novità in merito, forti di, dall'alto di un primato in classifica in campionato a punteggio pieno e in vista di un match europeo che può avvicinare l'obiettivo dei sedicesimi di finale.