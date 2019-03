Come svela Il Mattino, c'è stato un incontro ieri a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Si è parlato soprattutto della gestione dei diritti d’immagine. L’entourage che cura gli interessi dell’allenatore del Napoli sta lavorando ad una nuova formula per legare l’immagine di Ancelotti allo sponsor tecnico del Napoli. Le parti si aggiorneranno nuovamente nelle prossime settimane. La volontà è quella di associare sempre di più l’immagine di Ancelotti al marketing del club per accrescere il valore del brand. Il tutto finalizzato ad una diversificazione dei ricavi tramite sponsor con marchi internazionali.