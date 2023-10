Sul banco degli imputati c'è, che ha raccolto un'eredità pesante, ovvero quella di Spalletti, senza ottenere i risultati sperati. Una partenza deludente, appena 14 punti nelle prime 8 gare di campionato, l'ultima volta che il Napoli partiva a ritmi così blandi era nella stagione 2016/17. Sono passati ben sette anni e le ambizioni, da campioni d'Italia devono essere differenti.- Questa mattina nel cuore della città c'è stato, per fare il punto su una situazione che è evidente abbia grossi problemi. Sono ore di riflessione perDa un lato l'idea di dare ancora un'occasione a Garcia, consapevole del fatto che dopo la sosta ci saranno delle partite molto delicate. Come il doppio confronto di Champions contro l'Union Berlino, la trasferta di Verona, il match contro il Milan e non solo. Dall'altro la sosta potrebbe aiutare l'eventuale nuovo tecnico a inserirsi.- Valutazioni in corso per De Laurentiis che sembraNel frattempo si guarda attorno con attenzione. Non deve farsi trovare impreparato qualora dovesse decidere di interrompere il rapporto con l'allenatore da lui scelto la scorsa estate. Per il dopo Garcia ci sono alcuni nomi già in lista. Come ad esempio Antonio, le cui richieste di stipendio molto elevate e un carattere che potrebbe scontrarsi con quello del presidente potrebbero essere degli ostacoli non da poco.: l'ex allenatore di Udinese, Verona e Marsiglia è svincolato e l'ultima squadra è stata proprio quella francese, una piazza che per calore ricorda tanto quella di Napoli. De Laurentiis riflette, il presidente del Napoli vuole avere le idee chiare prima di prendere una decisione così delicata.