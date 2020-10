soddisfacente per tutti per concludere al meglio una storia iniziata sotto i migliori auspici - acquistato da De Laurentiis per raccogliere la pesante eredità di Gonzalo Higuain - e finita nel peggiore dei modi, con la prospettiva di un addio a costo zero nell'estate 2021 dopo una stagione da separato in casa.- Fallito ogni tentativo di rinnovare il contratto in scadenza tra un anno e naufragata anche ogni ipotesi di cessione nell'ultima finestra di mercato, col, anche per mantenere le sue chance di essere preso in considerazione dalla sua nazionale per il prossimo Europeo. E rinunciando dunque alla possibilità di accordarsi alle migliori condizioni con qualsiasi club dal prossimo 1° febbraio.e garantire al Napoli una posizione di maggiore forza al momento di sedersi al tavolo con gli eventuali compratori. In vista di gennaio, Juventus e Roma appaiono oggi come possibilità molto remote (i bianconeri hanno puntato su Morata, i giallorossi hanno trattenuto Dzeko e ingaggiato Borja Mayoral come vice), mentre