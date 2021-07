La questione più discussa in casa Napoli è quella che vede al centro di tutto Lorenzo Insigne. Il suo futuro è ancora tutto da decidere e solo il tempo potrà svelare l'evoluzione della vicenda.



Tutto fermo sul fronte Insigne, è previsto un incontro il 5 agosto. Al momento per il capitano del Napoli non ci sono offerte sul tavolo, quindi l'addio non sembra un'ipotesi concreta. Il Napoli non pensa alla cessione, a meno che non sia il giocatore stesso a chiederlo. Scrive così oggi Il Mattino.