Situazione di stallo quella tra il Napoli e Koulibaly. Il contratto del giocatore scadrà il prossimo 30 giugno 2023, esattamente tra un anno e una settimana. Il rinnovo ancora non c'è stato ma nel frattempo Spalletti può ancora contare sul senegalese.



Stando a quanto riporta oggi Il Mattino, a De Lautentiis non è pervenuta nessun'offerta per Koulibaly, i club che avevano sondato il terreno con il suo agente Ramadani sono spariti dai radar. L'ex Genk sarà in ritiro a Dimaro e lì incontrerà il presidente e il ds Giuntoli per intavolare il discorso rinnovo. In caso di mancato accordo inizierà la stagione con il contratto in scadenza e indosserà ugualmente la fascia di capitano (in eredità dopo l'addio di Insigne) come segnale distensivo.