Il mercato del Napoli al momento ruota attorno al futuro di Kalidou Koulibaly. Il senegalese è diretto al Manchester City, ma la trattativa stenta a decollare, soprattutto per i rapporti tutt'altro che idilliaci tra il club inglese ed il Napoli.



Lunedì c'è stato l'incontro tra il ds Giuntoli e Fali Ramadani, procuratore di Koulibaly. È stato fatto il punto della situazione ma la trattativa ancora non si è sbloccata. Intanto è stata fissata una deadline: il Manchester City vuole chiudere entro il 15 settembre. Il piano B del Napoli potrebbe essere il PSG, interessato sia a Koulibaly che a Fabián Ruiz, però Leonardo deve vendere prima di comprare. Una cosa è certa: De Laurentiis lascerà partire il difensore senegalese solo di fronte ad un'offerta da non meno di 70 milioni di euro. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Corriere del Mezzogiorno.