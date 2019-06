Il Napoli pensa a Stefan Radu. Come riporta Radio Kiss Kiss, il club partenopeo sta valutando il profilo del difensore della Lazio, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno. I biancocelesti non glielo rinnoveranno, con Matteo Materazzi, agente del 33enne, che ha già incontrato il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli.