Incontro per Diego Demme. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha sfruttato il ritiro in Turchia del Napoli per incontrare la società partenopea e buttare giù le basi per un possibile accordo, in vista di gennaio. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto. L’ostacolo rimane l’ingaggio del centrocampista tedesco ma le parti sono al lavoro.