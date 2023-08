Osimhen non si tocca., a segno 31 volte in 38 partite nell'ultima stagione. Niente Saudi Pro League e Al Hilal, che non a caso ha deciso di cambiare obiettivo, di andare all-in su Neymar, ormai scaricato dal Paris Saint-Germain sarà uno dei pilastri di Garcia, che vuole confermarsi in Serie A e sorprendere in Champions League.Nelle ultime settimane l'agente dell'ex Lille, Roberto Calenda, è stato più volte in ritiro, prima a Dimaro poi a Castel Di Sangro per trattare il rinnovo del contratto. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo, in un clima di massima serenità. Secondo Il Mattino, De Laurentiis propone una cifra di poco inferiore ai 10 tra tetto fisso, bonus e diritti di immagine. Da sciogliere anche il nodo legato alla clausola rescissoria:. Il confronto è vicino, la fumata bianca non sembra essere lontana. Intanto si è arrivati a un punto, Osimhen resta a Napoli.