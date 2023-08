Sono giorni roventi per il futuro di Victor Osimhen. Nessuna sirena araba sembra disturbare il calciatore, il procuratore e il Napoli, con la testa che è tutta al rinnovo. Ricordando che il contratto del centravanti nigeriano scadrà il 30 giugno 2025 e c'è la volontà da parte della società di estendere il rapporto così da blindare e non rischiare di portare Victor in scadenza. Qualche giorno fa Calenda, agente di Osimhen, è arrivato a Castel di Sangro ma è stata una toccata e fuga, una chiacchierata veloce con il suo assistito per iniziare un nuovo dialogo sui diritti di immagine e contratti con gli sponsor.



L'INCONTRO - Oggi Calenda è tornato per parlare con De Laurentiis e riaprire il discorso rinnovo. Presenti anche il ds Meluso e il capo dell’area scouting, Maurizio Micheli nell’incontro all’Aqua Montis di Rivisondoli, quartier generale del Napoli in queste settimane. Sul piatto, appunto, il nuovo contratto da estendere fino al 2027 con un ritocco verso l’alto dell’ingaggio, passando dai 4,5 milioni a 7-7,5 milioni più bonus legati ai risultati singoli e di squadra. Sulle cifre e la durata è stato già fatto un lavoro a Dimaro, ora la clausola rescissoria ancora da fissare: si potrebbe trovare il punto di incontro a 150 milioni, ma le parti continuano il loro dialogo. Novità sui diritti d’immagine, per i quali di va verso un compromesso accontentando maggiormente e dando più libertà a Osimhen. La fumata bianca ancora non c'è ma presto Osimhen dovrebbe firmare nuovamente con il Napoli.