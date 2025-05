Napoli, incontro fra il sindaco e De Laurentiis per il restyling del Maradona: due ipotesi, i costi

. Come comunicato dalla stessa società partenopea,per lavorare, ideare e analizzare l’opportunità di riaprire il terzo anello dell’impianto campano. Sono attese dunque novità in merito al progetto del Comune di ristrutturazione dello stadio cittadino.per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall'assessore Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo anello dello Stadio Maradona mediante adeguate lavorazioni, nell’ottica di una complessiva riqualificazione dell’intero impianto. Al termine dell’incontro, molto cordiale e collaborativo,

Com’è stato riportato anche da Il Corriere del Mezzogiorno,e quanto costeranno tali lavori. In ogni caso, non va dimenticata la strada della concessione a 99 anni e nemmeno quella che porterebbe a una vendita dell’impianto napoletano., un restyling pensato per candidare l’impianto di Fuorigrotta come uno dei cinque stadi pronti per l’Italia per ospitare le sfide di Euro 2032 (decisione che deve arrivare entro e non oltre ottobre 2026). In ogni caso,– se il presidente azzurro declinasse l’offerta –Il progetto del Comune, stando alle prime indiscrezioni, avrebbero un costo che raggiungerebbe i 200 milioni di euro di spesa, considerando il terzo anello, la messa in funzione del parcheggio sotterraneo e altri interventi come l’avvicinamento delle tribune al campo e l’eliminazione della pista di atletica.

