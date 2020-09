Manca meno di un mese alla chiusura del calciomercato estivo ed il Napoli continua a lavorare per arrivare quanto prima a completare la nuova rosa 2020/21. Tra i ruoli da rinforzare c'è la fascia mancina, con Ghoulam in uscita.



Il terzino algerino presto potrebbe trasferirsi al Wolverhampton e domenica a Lisbona potrebbe esserci l'incontro tra il Napoli ed il suo procuratore, Jorge Mendes, proprio per sbloccare la situazione. Al suo posto c'è Emerson Palmieri che piace al Napoli. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno oggi a Castel Volturno sono attesi gli intermediari del giocatore. Il Napoli vuole ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma soprattutto va trovato l'accordo con il Chelsea per quanto riguarda l'ingaggio, dato che gli azzurri offrono 2,5 milioni di stipendio e il giocatore ne chiede 4.