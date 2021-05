Uno degli ultimi talenti messi in vetrina dal calcio brasiliano èe nelle ultime due giornate del campionato Paulista - iniziato a febbraio, lì sono alla 12a - ha segnato i primi tre gol dopo aver saltato alcune partite per un problema muscolare.- Il primo club italiano a studiare da vicino il giocatore è stata la Juventus, ma al momento il più interessato è il Napoli che dopo un contatto circa 10/15 giorni fa, nei prossimi giorni incontrerà gli intermediari per capire la fattibilità dell'operazione., e deve fare i conti anche con il mercato in entrata nel quale può chiudere solo operazioni in prestito per i prossimi due anni a causa di alcuni problemi relativi agli stipendi dei giocatori.- Il giocatore ha deciso di fare il grande salto in Europa comunicando al club la volontà di non rinnovare il contratto, ma. L'idea di Kaio Jorge quindi è quella di far guadagnare qualcosa al Santos dal suo addio, e non è escluso che possa rinnovare per poi partire in estate.- Il club italiano che nei mesi scorsi ci aveva provato in gran segreto è stato il Parma del presidente Krause, che ha ottimi rapporti col presidente del Santos Andres Rueda e si era mosso in prima persona per capire se c'erano margini per una trattativa., ma con la retrocessione hanno abbandonato la pista e non c'è stato più nulla. Kaio Jorge si affaccia sull'Italia, il Napoli ci prova.