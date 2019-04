Il futuro di Lorenzo Insigne è sempre all'ordine del giorno in quel di Napoli. Come riporta Sky Sport, oggi è andato in scena, nel capoluogo partenopeo, un incontro tra Mino Raiola, il cugino Enzo e Insigne stesso per fare il punto della situazione e per parlare di quello che è successo negli ultimi mesi, tra malintesi col pubblico e qualche incomprensione con Ancelotti.



Non solo un faccia a faccia tra procuratore e giocatore, ma anche tra gli agenti e la società. Già, perché nelle prossime ore potrebbe esserci un confronto tra Raiola e Giuntoli, sia per parlare di Insigne che per fare un punto su Lozano, esterno del PSV che piace, e non poco, al Napoli.