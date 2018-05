È arrivato il giorno del tanto atteso faccia a faccia tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis per decidere il futuro dell'allenatore. Un incontro annunciato nei giorni scorsi dal presidente del Napoli, che vuole chiarire la posizione del tecnico prima della fine della stagione: se Sarri non vorrà accettare l'offerta di rinnovo che gli verrà presentata, ADL ha già pronte diverse alternative; la più suggestiva è quella che porta a Carlo Ancelotti, altre piste riguardano invece Unai Emery e Marco Giampaolo.



14.45 LOCATION TOP SECRET - In un primo momento era previsto che l'incontro tra Sarri e De Laurentiis avvenisse a Castel Volturno, ma il presidente ha voluto cambiare location all'ultimo momento.



13.30 I TIFOSI CON SARRI - I tifosi azzurri, intanto, hanno deciso da che parte schierarsi in questa diatriba: sui social network nelle ultime ore è stato creato l'hashtag #iostoconSarri.



13.15 ALLENAMENTO ALLE 15 - Per le 15 è previsto l'allenamento del Napoli, per cui entro quell'ora Sarri dovrebbe rientrare a Castel Volturno.



13.00 INCONTRO IN CORSO - Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli ed Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente e vicepresidente del club, hanno lasciato poco fa il centro sportivo di Castel Volturno per recarsi in una località segreta, dove hanno raggiunto Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli.