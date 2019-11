Il Corriere dello Sport anticipa i contenuti del confronto tra squadra ed il presidente Aurelio De Laurentiis: "Questo faccia a faccia servirà ai calciatori per chiedere scusa a De Laurentiis, per pentirsi privatamente e - volendo - per aprire anche ad una dichiarazione pubblica, per cercare di abbattere una distanza divenuta siderale nei venticinque giorni che sono alle spalle e vuole riapprodare in una “legalità”, in cui ognuno interpreti se stesso. Questa è la sintesi d’uno “scontro” che non rimane inchiodato esclusivamente sugli aspetti economici ma che intorno ad essi ruoterà: e si parlerà, ovviamente di quei due milioni e mezzo lordi di euro, circa, che la squadra dovrà riconoscere, se il Collegio Arbitrale darà l’ok, ma anche del rischio concreto che poi il Napoli, stavolta inteso come società, faccia altro, invocando anche il risarcimento per i danni d’immagine. Qui ci saranno due posizioni, esatte e contrarie: e mentre De Laurentiis resterà rigidamente aggrappato alla propria, intransigente severità d’un manager - o d’un padre rigoroso - indomabile dinnanzi alla frantumazione dei princìpi, quei «discoli», gli ammutinati, cospargendosi il capo di cenere, magari battendosi anche il petto per tre volte, tenteranno disperatamente di strappare comprensione, una più mite applicazione della pena che arrivi al 5% ed eviti così spargimento di ulteriore tensione, e la speranza che non ci sia ancora e un altro procedimento disciplinare"