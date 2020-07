Tra i giocatori che potrebbero salutare il Napoli c'è Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese al momento non ha intenzione di andare via, non è quella la priorità, ma in caso di offerta irrinunciabile sia per lui che per il club cambierebbe tutto.



E proprio in questi giorni c'è stato l'incontro tra l'agente di Koulibaly, Fali Ramadani, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della possibile cessione del giocatore. De Laurentiis lo valuta almeno 80 milioni di euro, con disponibilità a trattare sulla modalità di pagamento. Al di sotto di quella cifra non verrà ascoltata nessuna richiesta. Il City si sta iniziando a muovere, ma al momento il Napoli non ha fretta di cedere perché il contratto scadrà il 2023. Solo in caso di offerta irrinunciabile il presidente azzurro sarebbe disposto a sedersi al tavolo per trattare. Lo riporta Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport.